В иркутском поселке ввели режим ЧС из-за аварийного отключения энергии

ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в поселке Ния Иркутской области из-за отключения электроэнергии после аварии на подстанции, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
"Администрацией Усть-Кутского муниципального образования в поселке Ния введен режим ЧС после аварийного отключения на подстанции. Без электроэнергии остались 76 жителей 18 домов", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что среди оставшихся без электроснабжения зданий нет социальных объектов. Это дома в частном секторе, где есть печное отопление и запас дров.
Представитель комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования уточнил РИА Новости, что устранить неполадки планируется до конца недели. В настоящее время приобретена новая подстанция, для ее доставки в район необходимо несколько дней. В поселке был проведен сход, люди проинформированы о ситуации и принимаемых для ее решения мерах.