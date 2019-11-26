В иркутском поселке ввели режим ЧС из-за аварийного отключения энергии

Он также уточнил, что среди оставшихся без электроснабжения зданий нет социальных объектов. Это дома в частном секторе, где есть печное отопление и запас дров.

Представитель комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования уточнил РИА Новости, что устранить неполадки планируется до конца недели. В настоящее время приобретена новая подстанция, для ее доставки в район необходимо несколько дней. В поселке был проведен сход, люди проинформированы о ситуации и принимаемых для ее решения мерах.