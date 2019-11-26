Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T12:06+0300
https://ria.ru/20191126/1561600727.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

В иркутском поселке ввели режим ЧС из-за аварийного отключения энергии

12:05 26.11.2019 (обновлено: 12:06 26.11.2019)
101
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в поселке Ния Иркутской области из-за отключения электроэнергии после аварии на подстанции, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
"Администрацией Усть-Кутского муниципального образования в поселке Ния введен режим ЧС после аварийного отключения на подстанции. Без электроэнергии остались 76 жителей 18 домов", - сообщил собеседник агентства.
Он также уточнил, что среди оставшихся без электроснабжения зданий нет социальных объектов. Это дома в частном секторе, где есть печное отопление и запас дров.
Представитель комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования уточнил РИА Новости, что устранить неполадки планируется до конца недели. В настоящее время приобретена новая подстанция, для ее доставки в район необходимо несколько дней. В поселке был проведен сход, люди проинформированы о ситуации и принимаемых для ее решения мерах.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 ноября, 14:13
СК выяснит причину аварии под Томском, оставившей людей без тепла в мороз
000000
Обсудить 0
МЧС РФИркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Дегустация вина
Роскачество подвело итоги "Винного гида"
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Волгоградской области потушили пожар на складе
Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Суд отклонил жалобу на трехлетний приговор похитителю картины Куинджи
Задержание
В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских
Поиски людей на шахте в Коми
В Коми после ЧП на шахте организовали мониторинг газовоздушной среды
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Абакане несколько жилых домов остались без тепла
Авария на теплотрассе
Около 1,5 тысячи воронежцев остались без воды и отопления из-за аварии
Вид на улицу Московскую в городе Екатеринбурге
В Екатеринбурге подросток попал под снегоуборочную машину
Нападение на ребенка в Иркутске
В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки
Иван Голунов
Жалобу Голунова на волокиту СК передали в Мосгорсуд
Автомобиль Следственного комитета России
В Саратовской области завели дело после гибели двух детей при пожаре
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
Экс-премьер Косово предложил помощь Албании после землетрясения
Ликвидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
В Албании последствия землетрясения устраняют 1,9 тысячи полицейских
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней
Гуманитарный конвой МЧС России
В ДНР ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС России 28 ноября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
Лента новостейМолния