В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских

По данным следствия, вечером 25 ноября бывшая супруга подозреваемого, которой он угрожал физической расправой, направилась в опорный пункт полиции для подачи заявления. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проследил, куда пошла женщина, и ждал ее на улице около пункта полиции. На улице он был задержан сотрудниками полиции, которым нанес касательные ножевые ранения, уточняет следствие.