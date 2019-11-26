В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Житель города Озерск Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ножом двух полицейских, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, вечером 25 ноября бывшая супруга подозреваемого, которой он угрожал физической расправой, направилась в опорный пункт полиции для подачи заявления. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проследил, куда пошла женщина, и ждал ее на улице около пункта полиции. На улице он был задержан сотрудниками полиции, которым нанес касательные ножевые ранения, уточняет следствие.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Озерска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому и предъявлении обвинения, отметили в СУСК.