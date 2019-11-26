Министр обороны Италии заявил об абсолютной необходимости НАТО

Он отметил в этом контексте, что ЕС и НАТО должны работать систематически над разрешением вызовов и "не ждать". Итальянский министр подчеркнул особую важность работы альянса на южном направлении, в частности, в Средиземном море, "где необходимо выстраивать новые потенциалы в рамках обороны, решать институциональные вопросы, быть прагматичным и действовать с прицелом на долгосрочную перспективу в партнерстве с заинтересованными лицами". Также министр призвал активно работать на Балканах.