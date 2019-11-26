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РИА Новости

Турция направила спасателей и врачей в Албанию после землетрясения

12:00 26.11.2019
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© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции направляет спасателей, врачей и технику в районы Албании, пострадавшие от землетрясения.
"В целью помощи в проведении спасательных работы после землетрясения в Албании туда направляются бригада спасателей и врачей, самолет и три транспортных средства", - говорится в сообщении ведомства.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.
Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых.
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