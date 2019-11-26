Главу "Христианского государства" Калинина освободили в зале суда

ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к году лишения свободы лидера организации "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина, обвиняемого в экстремизме и давлении на кинотеатры в попытке не допустить показа фильма "Матильда", и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности, сообщил во вторник РИА Новости представитель Грязинского городского суда Липецкой области.
Организация "Христианское государство - Святая Русь" получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви". Калинину было предъявлено обвинение по статьям "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" и "Возбуждение ненависти или вражды". Суд заключил его под стражу, а трое сподвижников Калинина по ХГ получили по два года колонии за поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы Учителя. Приговор по делу Калинина вынес 26 ноября Грязинский городской суд.
"По одной статье его признали виновным - по части 1 статьи 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"). Его признали виновным, назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Так как он содержался под стражей, ему (это время – Прим. ред.) засчитали, и он освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Калинин в последнее время был под подпиской о невыезде, а ему зачли срок, когда он находился под стражей.
Представитель суда добавил, что по статье о возбуждении ненависти или вражды дело в отношении Калинина было прекращено в связи с ее декриминализацией.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Картина вышла в российский прокат 26 октября 2017 года.