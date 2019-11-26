Главу "Христианского государства" Калинина освободили в зале суда

"По одной статье его признали виновным - по части 1 статьи 179 ("Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения"). Его признали виновным, назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Так как он содержался под стражей, ему (это время – Прим. ред.) засчитали, и он освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказал собеседник агентства.