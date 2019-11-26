В Папуа-Новой Гвинее вооруженные люди угнали самолет

Инцидент произошел во вторник на аэродроме в Гасмате, на юге острова Новая Британия, где заправлялся самолет. По данным перевозчика, после захвата воздушного судна злоумышленники вынудили пилота вылететь на неиспользуемый аэродром, пассажиров на борту не было.

"После прибытия на аэродром вооруженные люди украли багаж и груз, который находился на борту самолета, и сбежали", - заявил официальный представитель перевозчика Мэтью Брутналл. Он добавил, что капитан в результате инцидента не пострадал, самолет повреждений не получил.

Представитель полиции Папуа-Новой Гвинеи заявил, что правоохранительные органы проводят расследование инцидента. По словам представителя полиции Джона Миди, "у полиции пока нет информации об украденном грузе". Как отмечает агентство, аэропорт, в котором произошел инцидент, находится в труднодоступной части острова, на пути, которым часто пользуются люди, работающие на расположенных рядом лесозаготовках.