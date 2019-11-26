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РИА Новости

В Папуа-Новой Гвинее вооруженные люди угнали самолет

11:51 26.11.2019
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© AFP 2019 / Saeed KhanПорт-Морсби
Порт-Морсби
© AFP 2019 / Saeed Khan
Порт-Морсби. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Восемь вооруженных людей захватили самолет авиакомпании Tropicair на одном из островов Папуа-Новой Гвинеи и после прибытия на неиспользуемый аэродром скрылись с грузом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя перевозчика.
Инцидент произошел во вторник на аэродроме в Гасмате, на юге острова Новая Британия, где заправлялся самолет. По данным перевозчика, после захвата воздушного судна злоумышленники вынудили пилота вылететь на неиспользуемый аэродром, пассажиров на борту не было.
"После прибытия на аэродром вооруженные люди украли багаж и груз, который находился на борту самолета, и сбежали", - заявил официальный представитель перевозчика Мэтью Брутналл. Он добавил, что капитан в результате инцидента не пострадал, самолет повреждений не получил.
Представитель полиции Папуа-Новой Гвинеи заявил, что правоохранительные органы проводят расследование инцидента. По словам представителя полиции Джона Миди, "у полиции пока нет информации об украденном грузе". Как отмечает агентство, аэропорт, в котором произошел инцидент, находится в труднодоступной части острова, на пути, которым часто пользуются люди, работающие на расположенных рядом лесозаготовках.
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