Пресс-конференция о мониторинге управления в дошкольном образовании

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4 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Система дошкольного образования: инструменты управления и мониторинг".