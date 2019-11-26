Пресс-конференция о мониторинге управления в дошкольном образовании

Участники:
- начальник отдела нормативного регулирования и развития дошкольного образования Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Наталья КОСТЮК;
- президента Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья БУЛАЕВА;
- директор Института управления государственными ресурсами НИУ ВШЭ Татьяна АБАНКИНА;
- методист лаборатории проблем детства ГБУ ДПО ВО "Институт развития образования" Светлана ПАНЕВИНА;
- руководитель центра образовательной статистики и аналитики ГАУ ДПО ИО "Институт развития образования Иркутской области" Татьяна АБРАМОВА.
Участники расскажут об использовании существующих комплексных инструментов мониторинга и управления в системе дошкольного образования, обсудят необходимость и преимущества использования инструментов, представят комплексные инструменты мониторинга и управления в системе дошкольного образования и широкомасштабное освещение эффектов их использования.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- начальник отдела нормативного регулирования и развития дошкольного образования Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Наталья КОСТЮК;
- президента Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья БУЛАЕВА;
- директор Института управления государственными ресурсами НИУ ВШЭ Татьяна АБАНКИНА;
- методист лаборатории проблем детства ГБУ ДПО ВО "Институт развития образования" Светлана ПАНЕВИНА;
- руководитель центра образовательной статистики и аналитики ГАУ ДПО ИО "Институт развития образования Иркутской области" Татьяна АБРАМОВА.
Участники расскажут об использовании существующих комплексных инструментов мониторинга и управления в системе дошкольного образования, обсудят необходимость и преимущества использования инструментов, представят комплексные инструменты мониторинга и управления в системе дошкольного образования и широкомасштабное освещение эффектов их использования.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/