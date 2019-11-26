Жалобу Голунова на волокиту СК передали в Мосгорсуд

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жалобу журналиста Жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, 29 ноября рассмотрят в Мосгорсуде, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Жалоба Ивана Голунова … снята со слушания в Басманном районном суде в связи с нахождением судьи на приговоре по другому делу. Рассмотрение жалобы назначено на 29 ноября в 14 дня в здании Московского городского суда", - сказала пресс-секретарь.

Причины переноса рассмотрения жалобы в Московский городской суд она пообещала уточнить позже.

В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указывал, что следователь до сих пор не возбудил уголовное дело, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с материалами. При этом все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну.

По словам защиты, Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили, заявляют защитники. Защита просит "признать бездействие следствия незаконным".