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РИА Новости

Жалобу Голунова на волокиту СК передали в Мосгорсуд

11:47 26.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИван Голунов
Иван Голунов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Иван Голунов . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, 29 ноября рассмотрят в Мосгорсуде, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Жалоба Ивана Голунова … снята со слушания в Басманном районном суде в связи с нахождением судьи на приговоре по другому делу. Рассмотрение жалобы назначено на 29 ноября в 14 дня в здании Московского городского суда", - сказала пресс-секретарь.
Причины переноса рассмотрения жалобы в Московский городской суд она пообещала уточнить позже.
В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указывал, что следователь до сих пор не возбудил уголовное дело, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с материалами. При этом все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
1 ноября, 12:17
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
По словам защиты, Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. Изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили, заявляют защитники. Защита просит "признать бездействие следствия незаконным".
Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков. Ранее по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако ответа пока не поступило.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваПроисшествия
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