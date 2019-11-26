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РИА Новости

Владимирская область: больше врачей, хороших и разных

11:48 26.11.2019 (обновлено: 14:24 26.11.2019)
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© РИА НовостиВрач - анестезиолог подготавливает пациента перед операцией
Врач - анестезиолог подготавливает пациента перед операцией
© РИА Новости
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Во Владимирской области разработали меры по привлечению врачей в медицинские учреждения: для медиков открыли сайт по поиску работы, а тем, кто устраивается в больницы, будут выплачивать компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
За три месяца работы новый сайт medicine33.com уже помог трудоустроиться 45 врачам, еще более 20 успешно прошли собеседования и сейчас оформляют документы.
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На сайте выложена вся основная информация о городах Владимирской области и медицинских организациях, об условиях работы и мерах социальной поддержки. Соискателю нужно заполнить специальную электронную форму, после чего с ним тотчас же свяжется оператор и предложит услуги по дальнейшему сопровождению.
Сайт создал региональный рекрутинговый центр. Его специалисты не только помогают в поисках работы, но и подбирают для медиков съемное жилье, а затем оказывают содействие при оформлении льготной медицинской ипотеки.
В следующем году врачам, поступающим на работу в государственные больницы в городах с населением свыше 50 тысяч человек, будут выплачивать единовременную компенсацию в два миллиона рублей. Эта мера рассчитана прежде всего на участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики в возрасте до 50 лет.
Кроме того, в области действуют и меры социальной поддержки медиков, работающих в сельской местности и малых городах, — программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения 21 врача и четырех фельдшеров скорой помощи.
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Хорошие новостиВладимирская область
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