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РИА Новости

Экс-премьер Косово предложил помощь Албании после землетрясения

11:46 26.11.2019
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© AP Photo / Visar KryeziuБывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенного Косово в техническом мандате Рамуш Харадинай предложил помощь Албании в устранении последствий землетрясения.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых. Школы страны были закрыты во вторник.
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Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматический.
"Обеспокоен тем, что вижу в албанских новостях. Мои мысли и молитвы со всеми гражданами, которые понесли потери и с нетерпением ждут новостей о близких. Косово готово предложить свою помощь народу и государству Албания для преодоления тяжёлой ситуации", - написал Харадинай в Facebook.
Ожидается отправка группы спасателей из Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич во вторник также направил слова поддержки руководству Албании в связи с землетрясением и от имени страны предложил всю возможную помощь, говорится в сообщении администрации президента.
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По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
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Землетрясение в АлбанииАлександр ВучичРамуш ХарадинайАлбанияКосовоВ мире
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