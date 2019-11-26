Экс-премьер Косово предложил помощь Албании после землетрясения

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых. Школы страны были закрыты во вторник.

Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматический.

"Обеспокоен тем, что вижу в албанских новостях. Мои мысли и молитвы со всеми гражданами, которые понесли потери и с нетерпением ждут новостей о близких. Косово готово предложить свою помощь народу и государству Албания для преодоления тяжёлой ситуации", - написал Харадинай в Facebook

Ожидается отправка группы спасателей из Приштины.

Президент Сербии Александр Вучич во вторник также направил слова поддержки руководству Албании в связи с землетрясением и от имени страны предложил всю возможную помощь, говорится в сообщении администрации президента.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.