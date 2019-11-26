Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона. Ввиду смягчающих вину обстоятельств, в частности причинения вреда по неосторожности, суд снизил взыскание с Зверева до 15 миллионов рублей, с Чебанова — до 16. Кроме того, военные обязаны выплатить в бюджет Симферополя госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Инцидент произошел на аэродроме у города Саки 1 октября 2017 года. В результате случившегося были уничтожены две ракеты и поврежден комплекс "Ока", при помощи которого их проверяли. Военных признали виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Чебанову назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15 процентов из его денежного довольствия в доход государства, Звереву — год ограничения с выплатой десяти процентов в пользу государства.