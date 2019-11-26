Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову. Их обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный запуск авиационной ракеты Х-29ТД при проверке на земле в Крыму, сообщается на сайте суда.
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона. Ввиду смягчающих вину обстоятельств, в частности причинения вреда по неосторожности, суд снизил взыскание с Зверева до 15 миллионов рублей, с Чебанова — до 16. Кроме того, военные обязаны выплатить в бюджет Симферополя госпошлину в размере 60 тысяч рублей.
Инцидент произошел на аэродроме у города Саки 1 октября 2017 года. В результате случившегося были уничтожены две ракеты и поврежден комплекс "Ока", при помощи которого их проверяли. Военных признали виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Чебанову назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15 процентов из его денежного довольствия в доход государства, Звереву — год ограничения с выплатой десяти процентов в пользу государства.
Х-29ТД — российская авиационная ракета класса "воздух — поверхность" малого радиуса действия, предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли водоизмещением до десяти тысяч тонн и подводные лодки в надводном положении.