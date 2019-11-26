Когда ребёнок бесит, когда ситуация полностью выходит из-под контроля, терпение даже самого спокойного родителя заканчивается. Идеальных людей нет, и мы все срываемся на детей. Можно ли воспитывать не наказывая?

Последняя капля. Что делать, если ребёнок плохо себя ведёт?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " узнаём, что делать, если всё-таки наорал на ребёнка, как перед ним извиниться и больше не допускать таких ситуаций.

Наказывать детей или нет? Что делать, если ребёнок не слушается? Как установить правила в доме и объяснить, что нельзя рисовать на обоях и раскидывать игрушки? Не вырастет ли ребёнок эгоистом и тираном, если всё ему разрешать? Как быть, если постоянно срываешься на детей и не можешь по-другому? (Спойлер — значит дело совсем не в них).

Об этом в новом эпизоде подкаста "Это надолго" Настя и Лина спрашивают психолога Александра Колмановского. А почему ребёнка нельзя ругать за проступки, он рассказывает здесь

01:50 как наказания влияют на поведение детей в будущем

03:00 что стоит за капризами и отрицанием ребёнка ("покажи, что ты со мной считаешься")

04:15 запрос на внимание: "я не мою посуду и знаю, что мне за это прилетит"

06:10 как установить правила

08:50 как быть, когда ребёнок выводит из себя, и что стоит за родительским раздражением

10:20 что делать, если накричал, не смог справиться с эмоциями

11:30 как извиняться, чтобы ребёнок простил и понял

16:50 как часто говорить детям "я тебя люблю"

18:10 "не понимает — дам затрещину и сразу поймёт": метод, который множит агрессию

20:30 не сядет ли ребёнок на шею, если ему всё прощать и позволять

24:30 куда родителям девать свои подавленные эмоции

28:50 как установить ограничения

26:10 как научить ребёнка брать ответственность за свои поступки и помогать по дому

29:45 когда у пары разные точки зрения на воспитание детей: папа — за ремень, а мама всё прощает

33:10 как травмируют детей физические наказания

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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