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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2019-11-26T12:00+0300
https://ria.ru/20191126/1561598506.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/82/1561598260_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_03d8668c2e516df87b4bcc1b091e93bf.jpg
РИА Новости

Последняя капля. Что делать, если ребёнок плохо себя ведёт?

12:00 26.11.2019
505
Это надолго
Последняя капля. Что делать, если ребёнок плохо себя ведёт?
12:00
Когда ребёнок бесит, когда ситуация полностью выходит из-под контроля, терпение даже самого спокойного родителя заканчивается. Идеальных людей нет, и мы все срываемся на детей. Можно ли воспитывать не наказывая?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, что делать, если всё-таки наорал на ребёнка, как перед ним извиниться и больше не допускать таких ситуаций.
Наказывать детей или нет? Что делать, если ребёнок не слушается? Как установить правила в доме и объяснить, что нельзя рисовать на обоях и раскидывать игрушки? Не вырастет ли ребёнок эгоистом и тираном, если всё ему разрешать? Как быть, если постоянно срываешься на детей и не можешь по-другому? (Спойлер — значит дело совсем не в них).
Об этом в новом эпизоде подкаста "Это надолго" Настя и Лина спрашивают психолога Александра Колмановского. А почему ребёнка нельзя ругать за проступки, он рассказывает здесь.
01:50 как наказания влияют на поведение детей в будущем
03:00 что стоит за капризами и отрицанием ребёнка ("покажи, что ты со мной считаешься")
04:15 запрос на внимание: "я не мою посуду и знаю, что мне за это прилетит"
06:10 как установить правила
08:50 как быть, когда ребёнок выводит из себя, и что стоит за родительским раздражением
10:20 что делать, если накричал, не смог справиться с эмоциями
11:30 как извиняться, чтобы ребёнок простил и понял
16:50 как часто говорить детям "я тебя люблю"
18:10 "не понимает — дам затрещину и сразу поймёт": метод, который множит агрессию
20:30 не сядет ли ребёнок на шею, если ему всё прощать и позволять
24:30 куда родителям девать свои подавленные эмоции
28:50 как установить ограничения
26:10 как научить ребёнка брать ответственность за свои поступки и помогать по дому
29:45 когда у пары разные точки зрения на воспитание детей: папа — за ремень, а мама всё прощает
33:10 как травмируют детей физические наказания
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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