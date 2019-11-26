Победитель конкурса Мосприроды займется лечением диких животных

"Соответствующая заявка размещена на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Заказчик - Дирекция Мосприроды... Заявки на участие принимаются до 4 декабря. Торги пройдут 11 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь победитель конкурса займется животными, которых спасли сотрудники таможенной службы или правоохранительных органов. Их будут кормить, лечить и готовить к возвращению в естественную среду обитания или в зоопарк.