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РИА Новости

Победитель конкурса Мосприроды займется лечением диких животных

11:41 26.11.2019 (обновлено: 11:42 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедведь, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке
Медведь, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Медведь, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лечением, содержанием и реабилитацией диких животных в Москве займется победитель конкурса на выполнение природоохранных мероприятий, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Соответствующая заявка размещена на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Заказчик - Дирекция Мосприроды... Заявки на участие принимаются до 4 декабря. Торги пройдут 11 декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь победитель конкурса займется животными, которых спасли сотрудники таможенной службы или правоохранительных органов. Их будут кормить, лечить и готовить к возвращению в естественную среду обитания или в зоопарк.
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"Животные попадают в центр после обращения горожан в единую справочную службу мэрии Москвы, после изъятия таможенной службой и правоохранительными органами. Контракт предусматривает полное содержание диких животных (передержка, лечение, реабилитация)", - приводятся на сайте слова заместителя директора Мосприроды Евгении Дворник.
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МосприродаМоскваОбщество
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