Во Львове 11 человек отравились на свадьбе

КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Одиннадцать человек отравились на свадьбе во Львове, девять из них находятся в больнице, сообщила пресс-служба управления Госпотребслужбы Украины во Львовской области.
"В 16.10 (17.10 мск) 25.11.2019 года поступило срочное сообщение от Львовской областной инфекционной клинической больницы об 11 пострадавших, девять из которых госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция, из числа участников празднования свадьбы в заведении общественного питания "Менестрель", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, все пострадавшие употребляли разнообразные изделия из мяса и рыбы, салаты.