Во Львове 11 человек отравились на свадьбе

"В 16.10 (17.10 мск) 25.11.2019 года поступило срочное сообщение от Львовской областной инфекционной клинической больницы об 11 пострадавших, девять из которых госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция, из числа участников празднования свадьбы в заведении общественного питания "Менестрель", - говорится в сообщении.