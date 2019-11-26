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РИА Новости

Во Львове 11 человек отравились на свадьбе

11:39 26.11.2019 (обновлено: 11:40 26.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Одиннадцать человек отравились на свадьбе во Львове, девять из них находятся в больнице, сообщила пресс-служба управления Госпотребслужбы Украины во Львовской области.
"В 16.10 (17.10 мск) 25.11.2019 года поступило срочное сообщение от Львовской областной инфекционной клинической больницы об 11 пострадавших, девять из которых госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция, из числа участников празднования свадьбы в заведении общественного питания "Менестрель", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, все пострадавшие употребляли разнообразные изделия из мяса и рыбы, салаты.
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