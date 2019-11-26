АТОР: в Албании нет организованных российских туристов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Организованных российских туристов в настоящий момент нет в Албании, так как сейчас это направление не пользуется популярностью среди наших соотечественников, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Сейчас в Албании совсем нет организованных российских туристов, так как пляжный сезон давно закончился", — сказала собеседница агентства.
Она не исключила, что там есть самостоятельные или деловые туристы: "Но нам об этом ничего не известно".
По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения в Албании. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы страны Тираны землетрясении магнитудой 6,4.
По данным новостного портала Exit, в результате стихийного бедствия пострадали несколько сотен человек. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения.
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