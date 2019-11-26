АТОР: в Албании нет организованных российских туристов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Организованных российских туристов в настоящий момент нет в Албании, так как сейчас это направление не пользуется популярностью среди наших соотечественников, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сейчас в Албании совсем нет организованных российских туристов, так как пляжный сезон давно закончился", — сказала собеседница агентства.

Она не исключила, что там есть самостоятельные или деловые туристы: "Но нам об этом ничего не известно".

По меньшей мере один человек погиб в результате мощного землетрясения в Албании. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы страны Тираны землетрясении магнитудой 6,4.