Ребенка осужденной в Ираке россиянки передали под опеку бабушке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Двухлетний ребенок, родившийся у осужденной в Двухлетний ребенок, родившийся у осужденной в Ираке гражданки России, передан под опеку бабушке из Новгородской области и благополучно доставлен в регион, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова.

"Ребенка мы вывезли (из Ирака) и сейчас он находится на территории Новгородской области у бабушки (под опекой) в нормальных жилищных условиях", - рассказала она.

По словам Филинковой, осужденная в Ираке россиянка родила ребенка, будучи несовершеннолетней. Процесс его вывоза в Россию, включая выдачу свидетельства о рождении гражданина РФ в судебном порядке, занял около года.

Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщали, что завершено оформление документов на 32 российских ребенка, находящихся в Ираке, и дети могут вернуться в Россию в ноябре.