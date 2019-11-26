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РИА Новости

Ребенка осужденной в Ираке россиянки передали под опеку бабушке

11:32 26.11.2019 (обновлено: 11:33 26.11.2019)
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© Fotolia / ondroooРебенок у окна
Ребенок у окна
© Fotolia / ondrooo
Ребенок у окна. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Двухлетний ребенок, родившийся у осужденной в Ираке гражданки России, передан под опеку бабушке из Новгородской области и благополучно доставлен в регион, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова.
"Ребенка мы вывезли (из Ирака) и сейчас он находится на территории Новгородской области у бабушки (под опекой) в нормальных жилищных условиях", - рассказала она.
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По словам Филинковой, осужденная в Ираке россиянка родила ребенка, будучи несовершеннолетней. Процесс его вывоза в Россию, включая выдачу свидетельства о рождении гражданина РФ в судебном порядке, занял около года.
Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщали, что завершено оформление документов на 32 российских ребенка, находящихся в Ираке, и дети могут вернуться в Россию в ноябре.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.
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Анна КузнецоваИракНовгородская областьОбщество
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