Ребенка осужденной в Ираке россиянки передали под опеку бабушке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Двухлетний ребенок, родившийся у осужденной в Ираке гражданки России, передан под опеку бабушке из Новгородской области и благополучно доставлен в регион, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова.
"Ребенка мы вывезли (из Ирака) и сейчас он находится на территории Новгородской области у бабушки (под опекой) в нормальных жилищных условиях", - рассказала она.
По словам Филинковой, осужденная в Ираке россиянка родила ребенка, будучи несовершеннолетней. Процесс его вывоза в Россию, включая выдачу свидетельства о рождении гражданина РФ в судебном порядке, занял около года.
Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщали, что завершено оформление документов на 32 российских ребенка, находящихся в Ираке, и дети могут вернуться в Россию в ноябре.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.