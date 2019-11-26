Россиянка рассказала о землетрясении в Албании

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россиянка Алла, проживающая в столице Албании на протяжении последних 7 лет, во вторник утром проснулась от звона посуды и страшного гула, в окно она увидела, как люди в пижамах выбегают на улицу, о подробностях сильного землетрясения она рассказала РИА Новости.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.
По словам Аллы, она проснулась около 4 часов утра, когда почувствовала очень сильные толчки. "Дом трясло с невероятной силой, показалось, что около минуты. Был слышен даже гул, посуда гремела, спросонья было очень страшно. Дети, к счастью, не проснулись. В квартире появились трещины на потолке и стенах ... После этого люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", - рассказала собеседница агентства.
Она слышала встревоженные голоса и то, как люди бегут по лестнице. "Мы живем на втором этаже, все слышно, что происходит, и видно. Улица была полна паникующих и мерзнущих людей. Спросонья все очень испугались, конечно", - отметила россиянка. Температура в Тиране ранним утром была около плюс восьми.
"Детки спали, у нас двое совсем маленьких, мы не хотели их пугать и остались дома, по прошлому опыту уже знаем, что толчки могут повториться, мы просто собрали сумку и теплые вещи - на случай, если придется эвакуироваться. К счастью, таких сильных толчков больше не повторилось", - уточнила Алла. Она добавила, что это уже второе сильное землетрясение за последние два месяца, и теперь, по ее наблюдениям, многие реагируют спокойнее.
Сейчас, по ее словам, люди вернулись домой. "Единственное, что необычного я отметила бы в это утро - очень часто слышатся с улицы сирены скорой помощи. Но из окна вижу, что теперь все в прежнем режиме. Только людей и машин на улице непривычно мало", - поделилась россиянка.