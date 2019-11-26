Россиянка рассказала о землетрясении в Албании

"Детки спали, у нас двое совсем маленьких, мы не хотели их пугать и остались дома, по прошлому опыту уже знаем, что толчки могут повториться, мы просто собрали сумку и теплые вещи - на случай, если придется эвакуироваться. К счастью, таких сильных толчков больше не повторилось", - уточнила Алла. Она добавила, что это уже второе сильное землетрясение за последние два месяца, и теперь, по ее наблюдениям, многие реагируют спокойнее.