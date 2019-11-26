Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T11:30+0300
https://ria.ru/20191126/1561597422.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156159/71/1561597117_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_b22d00d1063166d858501c46f0fb423b.jpg
РИА Новости

Россиянка рассказала о землетрясении в Албании

11:30 26.11.2019
926
© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
Последствия землетрясения в Албании
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россиянка Алла, проживающая в столице Албании на протяжении последних 7 лет, во вторник утром проснулась от звона посуды и страшного гула, в окно она увидела, как люди в пижамах выбегают на улицу, о подробностях сильного землетрясения она рассказала РИА Новости.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
10:37
Землетрясение в Албании: шестеро погибли, минимум 300 пострадали
По словам Аллы, она проснулась около 4 часов утра, когда почувствовала очень сильные толчки. "Дом трясло с невероятной силой, показалось, что около минуты. Был слышен даже гул, посуда гремела, спросонья было очень страшно. Дети, к счастью, не проснулись. В квартире появились трещины на потолке и стенах ... После этого люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", - рассказала собеседница агентства.
Она слышала встревоженные голоса и то, как люди бегут по лестнице. "Мы живем на втором этаже, все слышно, что происходит, и видно. Улица была полна паникующих и мерзнущих людей. Спросонья все очень испугались, конечно", - отметила россиянка. Температура в Тиране ранним утром была около плюс восьми.
Президент Албании Илир Мета
11:00
Президент Албании посетил в больнице пострадавших от землетрясения
"Детки спали, у нас двое совсем маленьких, мы не хотели их пугать и остались дома, по прошлому опыту уже знаем, что толчки могут повториться, мы просто собрали сумку и теплые вещи - на случай, если придется эвакуироваться. К счастью, таких сильных толчков больше не повторилось", - уточнила Алла. Она добавила, что это уже второе сильное землетрясение за последние два месяца, и теперь, по ее наблюдениям, многие реагируют спокойнее.
Сейчас, по ее словам, люди вернулись домой. "Единственное, что необычного я отметила бы в это утро - очень часто слышатся с улицы сирены скорой помощи. Но из окна вижу, что теперь все в прежнем режиме. Только людей и машин на улице непривычно мало", - поделилась россиянка.
Кадры последствий землетрясения в Албании
09:33
Очевидцы опубликовали фото и видео последствий землетрясения в Албании
311911
Обсудить 0
Землетрясение в АлбанииАлбанияВ мире
Рекомендуем
Последствия землетрясения в Албании
СМИ: число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до 13
Кадры последствий землетрясения в Албании
Очевидцы опубликовали фото и видео последствий землетрясения в Албании
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
В здании Госдумы РФ
В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Ликвидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
При землетрясении в Албании погибли шесть человек
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
В Албании при землетрясении один человек погиб, сотни пострадали
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Последствия землетрясения в Албании
Турция направила спасателей и врачей в Албанию после землетрясения
Ликвидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Илир Мета назвал ситуацию в Албании после землетрясения драматичной
Президент Албании Илир Мета
Президент Албании посетил в больнице пострадавших от землетрясения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
15:25Москалькова призвала создать экзамен на водительские права для армян
Лента новостейМолния