Томский вуз отверг обвинения узбекских властей

НОВОСИБИРСК, 26 ноя - РИА Новости. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) отверг обвинения Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) отверг обвинения властей Узбекистана в незаконном приеме документов на обучение от узбекских абитуриентов.

В минувший понедельник госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны. Якобы вузы принимают документы от абитуриентов, "не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан", к тому же делают это до сих пор, хотя учебный год давно начался.

"ТУСУР, как и все мировые университеты, принимает абитуриентов из других стран. В настоящее время в университете обучаются студенты из 36 стран. При этом ТУСУР не осуществляет образовательную деятельность за пределами России, которая подлежит лицензированию: у университета нет представительств и филиалов в других странах. Прием документов не является образовательной деятельностью", - сообщили в вузе в ответ на запрос РИА Новости.

В университете отметили, что, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ, вуз может самостоятельно устанавливать дату начала учебного года по заочной форме обучения. На 2019/2020 год срок приема документов от абитуриентов-заочников установлен до 13 декабря 2019 года. При этом абитуриенты, выбравшие очную форму обучения, были зачислены в ТУСУР не позднее 20 августа этого года и начали обучение 1 сентября.

"Процедура аккредитации была пройдена в 2019 году, по результатам которой вуз подтвердил право готовить студентов по всем заявленным программам и выдавать дипломы государственного образца. Выпускники, уже получившие образование в ТУСУРе, успешно проходят нострификацию - процедуру признания иностранного образования, в том числе в Узбекистане", - сообщили в вузе, уточнив, что полученное в российских университетах образование признается Узбекистаном в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением от 30 мая 2019 года.