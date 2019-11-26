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РИА Новости

Томский вуз отверг обвинения узбекских властей

11:28 26.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Крикунов / Перейти в фотобанкТомский государственный университет
Томский государственный университет
© РИА Новости / Андрей Крикунов
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Томский государственный университет. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 ноя - РИА Новости. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) отверг обвинения властей Узбекистана в незаконном приеме документов на обучение от узбекских абитуриентов.
В минувший понедельник госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны. Якобы вузы принимают документы от абитуриентов, "не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан", к тому же делают это до сих пор, хотя учебный год давно начался.
"ТУСУР, как и все мировые университеты, принимает абитуриентов из других стран. В настоящее время в университете обучаются студенты из 36 стран. При этом ТУСУР не осуществляет образовательную деятельность за пределами России, которая подлежит лицензированию: у университета нет представительств и филиалов в других странах. Прием документов не является образовательной деятельностью", - сообщили в вузе в ответ на запрос РИА Новости.
В университете отметили, что, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ, вуз может самостоятельно устанавливать дату начала учебного года по заочной форме обучения. На 2019/2020 год срок приема документов от абитуриентов-заочников установлен до 13 декабря 2019 года. При этом абитуриенты, выбравшие очную форму обучения, были зачислены в ТУСУР не позднее 20 августа этого года и начали обучение 1 сентября.
"Процедура аккредитации была пройдена в 2019 году, по результатам которой вуз подтвердил право готовить студентов по всем заявленным программам и выдавать дипломы государственного образца. Выпускники, уже получившие образование в ТУСУРе, успешно проходят нострификацию - процедуру признания иностранного образования, в том числе в Узбекистане", - сообщили в вузе, уточнив, что полученное в российских университетах образование признается Узбекистаном в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением от 30 мая 2019 года.
Для урегулирования ситуации вуз готовит ответ в официальные органы Республики Узбекистан с указанием нормативных актов и документов, регулирующих образовательную деятельность ТУСУР.
Коридор в вузе
Вчера, 16:37
Тверской вуз прокомментировал обвинения узбекских властей
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Томский университет систем управления и радиоэлектроникиМинистерство образования и науки РФТомский государственный университетНовосибирскУзбекистанРоссияОбщество
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