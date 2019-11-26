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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2019-11-26T11:21+0300
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РИА Новости

Тульская область к 2020 г автоматизирует контроль за обращением с ТКО

11:20 26.11.2019 (обновлено: 11:21 26.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевОНФ выявил нарушения в рекультивации мусорного полигона "Кулаковский"
ОНФ выявил нарушения в рекультивации мусорного полигона Кулаковский
© РИА Новости / Александр Кряжев
ТУЛА, 26 ноя — РИА Новости. Тульская область к началу 2020 года полностью перейдет на автоматизированный контроль за всем циклом обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, результаты работы по переходу на новую систему обращения с ТКО обсуждались на оперативном совещании в правительстве области под председательством губернатора Алексея Дюмина.
"В Тульской области запущен первый в стране интерактивный сервис контроля вывоза ТКО, который позволяет каждому жителю самостоятельно контролировать процесс оказания коммунальной услуги. С начала 2020 года в Тульской области будет полностью обеспечен автоматизированный контроль за всем циклом обращения с ТКО", – сообщил на совещании министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.
Он пояснил, что в регионе налажена система оперативного реагирования на обращения жителей, которая включает в себя абонентские отделы региональных операторов, а также единый колл-центр. За первые три квартала текущего года фактов появления несанкционированных свалок по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стало в половину меньше.
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"Первый этап перехода на новую систему обращения с ТКО пройден. Есть определенные результаты, но сохраняются и шероховатости, продолжают поступать и сигналы от жителей. Необходимо до конца отладить работу, активнее двигаться к переходу на раздельный сбор отходов и вводить в эксплуатацию современные объекты по обращению с ТКО", – сказал глава региона.
В пресс-службе добавили, что региональные операторы по обращению с ТКО в Тульской области начали подготовительный этап к внедрению системы раздельного сбора отходов - планируется установить более пятисот специальных контейнеров. Ведется строительство технопарка "Тула", на территории которого к весне 2020 года будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. В нескольких районах области приступили к созданию новых современных комплексов по переработке ТКО.
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Тульская областьАлексей Дюмин
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