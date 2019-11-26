Тульская область к 2020 г автоматизирует контроль за обращением с ТКО

ТУЛА, 26 ноя — РИА Новости. Тульская область к началу 2020 года полностью перейдет на автоматизированный контроль за всем циклом обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

По его словам, результаты работы по переходу на новую систему обращения с ТКО обсуждались на оперативном совещании в правительстве области под председательством губернатора Алексея Дюмина

"В Тульской области запущен первый в стране интерактивный сервис контроля вывоза ТКО, который позволяет каждому жителю самостоятельно контролировать процесс оказания коммунальной услуги. С начала 2020 года в Тульской области будет полностью обеспечен автоматизированный контроль за всем циклом обращения с ТКО", – сообщил на совещании министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Он пояснил, что в регионе налажена система оперативного реагирования на обращения жителей, которая включает в себя абонентские отделы региональных операторов, а также единый колл-центр. За первые три квартала текущего года фактов появления несанкционированных свалок по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стало в половину меньше.

"Первый этап перехода на новую систему обращения с ТКО пройден. Есть определенные результаты, но сохраняются и шероховатости, продолжают поступать и сигналы от жителей. Необходимо до конца отладить работу, активнее двигаться к переходу на раздельный сбор отходов и вводить в эксплуатацию современные объекты по обращению с ТКО", – сказал глава региона.