РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов

ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей рассматривают 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов, говорится в сообщении Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей рассматривают 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Во вторник делегация РФПИ и Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation, CIC) приняла участие в 6-ом ежегодном заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны комиссию возглавляет первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, с китайской – вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн.

"В ходе заседания члены комиссии обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей находятся 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.

Всего благодаря работе комитета реализовано трансграничных проектов на сумму более 10 миллиардов долларов, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через РКИФ.

Комитет имеет функцию проектного офиса с командами в России Китае , которые собирают и систематизируют информацию по проектам, анализируют ее, предоставляют рекомендации по включению/исключению проектов, рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также использует компетенции РФПИ, CIC и РКИФ как в сфере прямых инвестиций, так и проектного финансирования для продвижения проектов Комиссии и привлечения финансирования.

По итогам заседания межправкомиссии стороны одобрили дополнительные приоритетные инвестиционные проекты РФПИ к включению в перечень комиссии. Среди них создание крупнейшего в России игрока в сфере электронной торговли в рамках партнерства РФПИ, Alibaba Group, Mail.ru Group и "Мегафона, создание Российско-Китайского научно-технологического инновационного фонда, Российско-Китайских фондов регионального сотрудничества, строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское.