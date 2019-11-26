СК проверит якутский техникум после обращения студенток в больницу

Ранее появилась информация, что студентки первого курса техникума в городе Алдан получили ожоги глаз от включенной во время занятия кварцевой лампы. В региональном минздраве в понедельник сообщили, что девушки действительно обращались в Алданскую центральную районную больницу в результате полученного ожога роговиц, где им была оказана экстренная медпомощь. Информацию о том, что травмы были получены во время учебных занятий, в ведомстве не подтвердили.