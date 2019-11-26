СК проверит якутский техникум после обращения студенток в больницу

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следователи в Якутии проведут проверку из-за обращения студенток политехнического техникума в городе Алдан в больницу с ожогами роговиц глаз, говорится на сайте СК по региону.
Ранее появилась информация, что студентки первого курса техникума в городе Алдан получили ожоги глаз от включенной во время занятия кварцевой лампы. В региональном минздраве в понедельник сообщили, что девушки действительно обращались в Алданскую центральную районную больницу в результате полученного ожога роговиц, где им была оказана экстренная медпомощь. Информацию о том, что травмы были получены во время учебных занятий, в ведомстве не подтвердили.
"По данному сообщению сотрудниками следственного отдела по Алданскому району проводится процессуальная проверка. Будут опрошены учащиеся, педагоги, а также иные лица, показания которых имеют значение для установления причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СК.