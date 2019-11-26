В Уфе 11 человек обратились за медпомощью после наезда автобуса на дом

УФА, 26 ноя - РИА Новости. Одиннадцать пассажиров автобуса, врезавшегося в жилой дом в Уфе, обратились за помощью к медикам, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее спасатели сообщали, что вахтовый автобус совершил наезд на 5-этажный жилой дом №83 на проспекте Октября в Уфе. Госавтоинспекция сообщала о семи пострадавших. Водитель пояснил дорожным инспекторам, что наезд на здание совершил, чтобы избежать столкновения с микроавтобусом.
"При ДТП в больницу сразу увезли 4 человека. По уточненным данным, за медицинской помощью самостоятельно обратилось еще 7 человек. Из 11 человек, обратившихся в приемный покой больницы №21, после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 10 человек, один человек находится на осмотре", - сообщает ГУ МЧС по региону.