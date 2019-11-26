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РИА Новости

В Уфе 11 человек обратились за медпомощью после наезда автобуса на дом

11:09 26.11.2019 (обновлено: 11:11 26.11.2019)
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© Фото : МВД по Республике БашкортостанВахтовый автобус марки "КАвЗ", обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
Вахтовый автобус марки КАвЗ, обслуживающий одну из организации Уфы, съехал с дороги и допустил наезд на здание. 26 ноября 2019
© Фото : МВД по Республике Башкортостан
УФА, 26 ноя - РИА Новости. Одиннадцать пассажиров автобуса, врезавшегося в жилой дом в Уфе, обратились за помощью к медикам, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее спасатели сообщали, что вахтовый автобус совершил наезд на 5-этажный жилой дом №83 на проспекте Октября в Уфе. Госавтоинспекция сообщала о семи пострадавших. Водитель пояснил дорожным инспекторам, что наезд на здание совершил, чтобы избежать столкновения с микроавтобусом.
"При ДТП в больницу сразу увезли 4 человека. По уточненным данным, за медицинской помощью самостоятельно обратилось еще 7 человек. Из 11 человек, обратившихся в приемный покой больницы №21, после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 10 человек, один человек находится на осмотре", - сообщает ГУ МЧС по региону.
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