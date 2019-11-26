На территории Кремля 28 ноября пройдут учения ФСО

Отмечается, что на учениях будут отработаны задачи по пресечению террористических угроз, тушение условного пожара и оказанием неотложной медпомощи гражданам. Подчеркивается, что в рамках учений будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные эпизоды будут проводиться на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск.

Сообщается, что в четверг с 14:30 до 21:00 будет ограничен доступ посетителей на Красной площади, Васильевском спуске и в Александровском саду. Добавляется, что доступ в среднюю часть Александровского сада будет разрешен граждан, имеющим билеты и приглашения на вечернее мероприятие в Государственном Кремлевском Дворце.