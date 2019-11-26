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РИА Новости

Воробьев: привлечения новых инвесторов – стратегическая задача

11:02 26.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
КРАСНОГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал привлечение новых инвесторов стратегической задачей.
"Хотел анонсировать важное мероприятие, которое стартует сегодня – Молочный форум, который мы в очередной раз проходим на территории региона. География расширяется - 30 стран участвует в форуме. Для нас стратегически важно привлечение новых инвесторов", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.
VI Международный агропромышленный молочный форум проходит на площадке дома правительства Московской области. Мероприятие проходит с при поддержке региональных властей и министерства сельского хозяйства РФ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова. 23 января 2019
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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