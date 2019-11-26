Воробьев: привлечения новых инвесторов – стратегическая задача

"Хотел анонсировать важное мероприятие, которое стартует сегодня – Молочный форум, который мы в очередной раз проходим на территории региона. География расширяется - 30 стран участвует в форуме. Для нас стратегически важно привлечение новых инвесторов", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.