Воробьев: привлечения новых инвесторов – стратегическая задача

КРАСНОГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал привлечение новых инвесторов стратегической задачей.
"Хотел анонсировать важное мероприятие, которое стартует сегодня – Молочный форум, который мы в очередной раз проходим на территории региона. География расширяется - 30 стран участвует в форуме. Для нас стратегически важно привлечение новых инвесторов", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.
VI Международный агропромышленный молочный форум проходит на площадке дома правительства Московской области. Мероприятие проходит с при поддержке региональных властей и министерства сельского хозяйства РФ.