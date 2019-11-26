Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню

ГРОЗНЫЙ, 26 ноя – РИА Новости. Глава Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченских журналистов активно противостоять информационным атакам на республику, развязанным врагами России и Чечни.

"СМИ отводится исключительно важная роль, учитывая информационные атаки на республику. Наши журналисты должны четко и оперативно реагировать, противопоставлять искаженной информации объективную картину. Проиграв в открытой войне с международным терроризмом и его покровителями против Чечни и всей России, западные спецслужбы выбрали метод провокаций, лжи и клеветы", - заявил Кадыров на встрече с помощником по СМИ, директором телерадиокомпании "Грозный" Ахмедом Дудаевым. Кадыров подчеркнул, что цель атак - внести раздор в общество.

"Наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров взял на вооружение Коран, cунну, шариат, тарикат, традиции, конституцию, сплочение нации. Мы строго следуем этому курсу и никому не удастся помешать уверенному движению республики по пути развития и единения нации", - заметил Кадыров.

Дудаев рассказал главе Чечни о начатой по его поручению в апреле текущего год реорганизации местных СМИ.

"Основной акцент при реорганизации СМИ делается на усиление деятельности ТВ, печатных изданий и информационных агентств в интернете. Учитывая современные реалии, наши журналисты усилили работу в глобальной сети", - отметил Дудаев.