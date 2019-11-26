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РИА Новости

Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на Чечню

11:02 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Глава Чечни Рамзан Кадыров
 Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченских журналистов активно противостоять информационным атакам на республику, развязанным врагами России и Чечни.
"СМИ отводится исключительно важная роль, учитывая информационные атаки на республику. Наши журналисты должны четко и оперативно реагировать, противопоставлять искаженной информации объективную картину. Проиграв в открытой войне с международным терроризмом и его покровителями против Чечни и всей России, западные спецслужбы выбрали метод провокаций, лжи и клеветы", - заявил Кадыров на встрече с помощником по СМИ, директором телерадиокомпании "Грозный" Ахмедом Дудаевым. Кадыров подчеркнул, что цель атак - внести раздор в общество.
"Наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров взял на вооружение Коран, cунну, шариат, тарикат, традиции, конституцию, сплочение нации. Мы строго следуем этому курсу и никому не удастся помешать уверенному движению республики по пути развития и единения нации", - заметил Кадыров.
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Дудаев рассказал главе Чечни о начатой по его поручению в апреле текущего год реорганизации местных СМИ.
"Основной акцент при реорганизации СМИ делается на усиление деятельности ТВ, печатных изданий и информационных агентств в интернете. Учитывая современные реалии, наши журналисты усилили работу в глобальной сети", - отметил Дудаев.
По его словам, ведется также работа по развитию кадрового потенциала, с привлечением опытных специалистов, подготовкой молодых журналистов. По его словам, определены приоритетные задачи для освещения в СМИ. При этом в текущем году наибольшее количество сюжетов и публикаций было посвящено здравоохранению, туризму, инвестиционной деятельности и институту семьи.
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Рамзан КадыровГрозныйЧечняРоссияОбщество
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