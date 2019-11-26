Президент Албании посетил в больнице пострадавших от землетрясения

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых. Школы страны были закрыты во вторник.
Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны.
"Необходимо срочно получить данные о происходящем на местах. Надеюсь, у нас нет новых жертв. Необходимо проверить все разрушенные дома и спасти их жителей", - цитирует президента Albanian Daily News.
Он также поблагодарил медиков за их профессиональную помощь пострадавшим.
По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.