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РИА Новости

Президент Албании посетил в больнице пострадавших от землетрясения

11:00 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Албании Илир Мета
Президент Албании Илир Мета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Президент Албании Илир Мета посетил пострадавших от сильного землетрясения в больнице в Тиране, призвал власти страны как можно скорее выяснить подлинные размеры произошедшего и найти всех раненых.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых. Школы страны были закрыты во вторник.
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Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны.
"Необходимо срочно получить данные о происходящем на местах. Надеюсь, у нас нет новых жертв. Необходимо проверить все разрушенные дома и спасти их жителей", - цитирует президента Albanian Daily News.
Он также поблагодарил медиков за их профессиональную помощь пострадавшим.
По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
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Илир МетаЗемлетрясение в АлбанииТирана (город)АлбанияВ мире
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