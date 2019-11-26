Президент Албании посетил в больнице пострадавших от землетрясения

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Президент Албании Президент Албании Илир Мета посетил пострадавших от сильного землетрясения в больнице в Тиране , призвал власти страны как можно скорее выяснить подлинные размеры произошедшего и найти всех раненых.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщили о 6 погибших и 300 раненых. Школы страны были закрыты во вторник.

Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны.

"Необходимо срочно получить данные о происходящем на местах. Надеюсь, у нас нет новых жертв. Необходимо проверить все разрушенные дома и спасти их жителей", - цитирует президента Albanian Daily News.

Он также поблагодарил медиков за их профессиональную помощь пострадавшим.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.