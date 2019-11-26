Эксперт оценил возможную установку памятника власовцам в Праге

"Установка памятника Власову - это кощунство. У нас многие, особенно молодежь, иногда просто не знают, что это была за фигура - генерал Власов. Более того, либеральная общественность ведет активную кампанию по его реабилитации. Так вот, генерал Власов сдался в 1942 году немцам без всякого сопротивления, без единого выстрела. Он отказался от присяги и стал таким же прислужником нацистов, какими были Бандера и Шухевич, или же Петен во Франции", - сказал Липовой.