Эксперт оценил возможную установку памятника власовцам в Праге

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Инициатива по установке памятника бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова в Праге является кощунством, Чехия не должна героизировать военных преступников, заявил во вторник РИА Новости председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее посольство РФ в Чехии предостерегло власти этой страны от установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепорые, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества.
"Установка памятника Власову - это кощунство. У нас многие, особенно молодежь, иногда просто не знают, что это была за фигура - генерал Власов. Более того, либеральная общественность ведет активную кампанию по его реабилитации. Так вот, генерал Власов сдался в 1942 году немцам без всякого сопротивления, без единого выстрела. Он отказался от присяги и стал таким же прислужником нацистов, какими были Бандера и Шухевич, или же Петен во Франции", - сказал Липовой.
Эксперт отметил, что установка такого памятника поставит Чехию в один ряд с такими государствами, как Литва, Латвия, Польша и Украина, где "нацистские преступники объявляются национальными героями". В то же время собеседник агентства выразил надежду, что этого все-таки не произойдет.
"Вместе с тем, я очень надеюсь, что чешский народ не допустит появления памятника военному преступнику. Тем более в городе, где установлен памятник Коневу - истинному освободителю чешского и словацкого народов", - подчеркнул Липовой.
В советские годы имя Андрея Власова было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии Власов сдался в плен, а впоследствии стал руководителем РОА, воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР 11 генералов РОА, в их числе Власов, были повешены в 1946 году.