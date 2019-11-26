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РИА Новости

Житель Кемерово получил 17 лет колонии за убийство двухлетней девочки

10:59 26.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Житель Кемерово признан судом виновным в убийстве 2-летней девочки и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года осужденный, находясь дома у 19-летней знакомой, присматривал за ее 2-летней дочерью, пока мать отсутствовала. "Когда он кормил ребенка, она опрокинула на себя тарелку, затем в ванной комнате он попытался умыть девочку, но ребенок капризничал, отворачиваясь от воды. Разозлившись, он направил струю воды на лицо ребенка. Когда женщина вернулась домой, злоумышленник рассказал ей о случайной смерти дочери, а также пояснил, что их могут обвинить в умышленном убийстве девочки, и предложил захоронить ее", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мать ребенка поверила ему, на следующий день они закопали ее в лесном массиве. Об исчезновении ребенка забеспокоилась ее прабабушка. В ходе предварительного следствия было установлено, что на протяжении нескольких месяцев женщина интересовалась у внучки здоровьем девочки, а также просила привести к ней ребенка. Но молодая женщина придумывала различные предлоги, и ее бабушка обратилась в правоохранительные органы.
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После продолжительной беседы мать ребенка пояснила следователю, что дочь подавилась пищей и умерла. "Благодаря грамотно организованной работе следователей и сотрудников полиции было установлено, что к смерти ребенка причастен 23-летний близкий знакомый женщины. Он признался, что убил девочку, показал место, где закопал тело. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал", – уточняется в пресс-релизе.
Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям и психическим расстройством не страдал. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Также в органы полиции были переданы материалы в отношении матери погибшей девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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