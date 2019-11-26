Врач развеял миф о курении и занятиях спортом

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Предположение, что спорт может нейтрализовать негативные последствия курения, ошибочно, заявил Агентству городских новостей "Валерий Лыков. Предположение, что спорт может нейтрализовать негативные последствия курения, ошибочно, заявил Агентству городских новостей " Москва " врач-психотерапевт, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения

По его словам, спорт и никотин оказывают противоположные эффекты.

Занятие физкультурой, как отметил Лыков, укрепляет тело и улучшает состояние мышц и суставов, а также активизирует обменные процессы. Курение же, наоборот, тормозит эти процессы.

"У многих возникает предположение, что если заниматься спортом, то упражнения будут нейтрализовать вредное действие от никотина, никаких ухудшений не наступит. Это опасное заблуждение", — пояснил Лыков.

По его словам, при курении увеличивается нагрузка на органы дыхания и сердце, и это надо учитывать при кардионагрузках.

"Плохо отражается совмещение сигарет и тренировок и на сердечно-сосудистой системе. У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают", — отметил Лыков.