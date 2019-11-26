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РИА Новости

Врач развеял миф о курении и занятиях спортом

11:01 26.11.2019 (обновлено: 11:47 26.11.2019)
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© Fotolia / sharaku1216Сломанная сигарета в пепельнице
Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
Сломанная сигарета в пепельнице. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Предположение, что спорт может нейтрализовать негативные последствия курения, ошибочно, заявил Агентству городских новостей "Москва" врач-психотерапевт, исполняющий обязанности заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.
По его словам, спорт и никотин оказывают противоположные эффекты.
Занятие физкультурой, как отметил Лыков, укрепляет тело и улучшает состояние мышц и суставов, а также активизирует обменные процессы. Курение же, наоборот, тормозит эти процессы.
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"У многих возникает предположение, что если заниматься спортом, то упражнения будут нейтрализовать вредное действие от никотина, никаких ухудшений не наступит. Это опасное заблуждение", — пояснил Лыков.
По его словам, при курении увеличивается нагрузка на органы дыхания и сердце, и это надо учитывать при кардионагрузках.

"Плохо отражается совмещение сигарет и тренировок и на сердечно-сосудистой системе. У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают", — отметил Лыков.

Кроме того, добавил он, курение усиливает тревожность: после сигареты организм чувствует себя угнетенным от отравления дымом, а недостаток кислорода только усиливает стресс.
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Валерий ЛыковЗдоровье - ОбществоДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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