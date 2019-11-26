В университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе

"Она очень хорошо характеризовалась. В этом году она с красным дипломом закончила. Она неконфликтная. Коллектив у них хороший, дружный был. Со стороны руководства вообще никаких нареканий к ней не было. Очень приличная девочка, видная, высокая, спокойная, уравновешенная. Она всегда в первых рядах маршировала. И фамилия эта была на слуху. Те ребята, которые чем-то хорошим выделяются, их фамилии всегда на слуху. Это просто двойная боль", — сказали в пресс-службе вуза.