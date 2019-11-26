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РИА Новости

В университете МВД рассказали о погибшей в Сочи девушке-следователе

10:51 26.11.2019 (обновлено: 11:44 26.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Девушка-следователь, погибшая в Сочи, была уравновешенной, неконфликтной и выделялась среди курсантов, рассказали РИА Новости в Краснодарском университете МВД, который погибшая окончила несколько месяцев назад.
"Она очень хорошо характеризовалась. В этом году она с красным дипломом закончила. Она неконфликтная. Коллектив у них хороший, дружный был. Со стороны руководства вообще никаких нареканий к ней не было. Очень приличная девочка, видная, высокая, спокойная, уравновешенная. Она всегда в первых рядах маршировала. И фамилия эта была на слуху. Те ребята, которые чем-то хорошим выделяются, их фамилии всегда на слуху. Это просто двойная боль", — сказали в пресс-службе вуза.
О гибели 23-летней Марии Клочковой стало известно 23 ноября. Полиция и Следственный комитет начали проверки, но подробности случившегося не сообщали. Как писали СМИ, девушка совершила самоубийство на рабочем месте. В соцсетях утверждают, что Клочкову якобы изнасиловал коллега. МВД проверяет эту информацию.
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