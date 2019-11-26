Заседание Зиновьевского клуба

Участники:
- доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий РАСТОРГУЕВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, директор Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- директор Евразийского центра им. Л.Н. Гумилева в Москве, писатель, общественный деятель Павел ЗАРИФУЛЛИН;
- предприниматель Александр ГРОШЕВ.
В обсуждении темы примут участие:
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- члены Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ, Алексей ПАНКИН, Анастасия ФЕДИНА, Олег НАЗАРОВ, Эльвира БАЛАНДИНА.
Модератор – старший научный сотрудник кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
"Кто мы? Откуда? И куда идем?" – обязательные вопросы для национального самоопределения. Могут ли исторические знания помочь на них ответить? Каково целостное представление о российской истории?
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" – экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и президент Международного общества "Россия – Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий РАСТОРГУЕВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, директор Международного научно-образовательного центра им. А.А. Зиновьева МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- директор Евразийского центра им. Л.Н. Гумилева в Москве, писатель, общественный деятель Павел ЗАРИФУЛЛИН;
- предприниматель Александр ГРОШЕВ.
В обсуждении темы примут участие:
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- члены Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ, Алексей ПАНКИН, Анастасия ФЕДИНА, Олег НАЗАРОВ, Эльвира БАЛАНДИНА.
Модератор – старший научный сотрудник кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
"Кто мы? Откуда? И куда идем?" – обязательные вопросы для национального самоопределения. Могут ли исторические знания помочь на них ответить? Каково целостное представление о российской истории?
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" – экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и президент Международного общества "Россия – Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/