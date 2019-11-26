Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T10:43+0300
https://ria.ru/20191126/1561595201.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151512/70/1515127069_0:0:3096:1742_1036x0_80_0_0_084e1f4d3c9c96a74006b6af657c56da.jpg
РИА Новости

В ДНР ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС России 28 ноября

10:43 26.11.2019
131
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой МЧС России
Гуманитарный конвой МЧС России
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Гуманитарный конвой МЧС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг очередной гуманитарной колонны МЧС России.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 21 ноября.
"Двадцать восьмого ноября в Донецкую народную республику прибывает 93-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет, а также медикаменты и медицинское имущество", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Флаг РФ в Сирии
24 ноября, 05:02Война в Сирии
Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасеке
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 92 колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Донбасс
22 ноября, 10:22
ООН направила в Донбасс 19 грузовиков с гуманитарной помощью
500001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФДонецк (Донецкая область)РоссияОбщество
Рекомендуем
Украинские военные
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Мирослав Лайчак
Председатель ОБСЕ намерен посетить Донбасс
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас рассказал о готовности Берлина развивать отношения с Москвой
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР применил санкцию против украинского бизнесмена Гуменюка
Активисты из организации Белые каски в Сирии
Эксперт оценил данные о готовящейся провокации "Белых касок" в Идлибе
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СМИ: ФСБ задержала майора полиции по делу о незаконной сдаче квартир
Международная космическая станция
НАСА сообщило время стыковки "Прогресса МС-13" с МКС
Заседание Верховной рады Украины. 13 ноября 2019
В Раде раскритиковали комиссию, расследующую деятельность телеканалов
Линии электропередач
В иркутском поселке ввели режим ЧС из-за аварийного отключения энергии
Молоток судьи
Житель Томска получил 12 лет колонии за убийство жены и ее друга
Поиски людей на шахте в Коми
В Коми после ЧП на шахте организовали мониторинг газовоздушной среды
Певица София Ротару
Басков возмутился из-за "травли" Ротару, решившей выступить в России
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Жителя Дагестана осудили за помощь боевикам и хранение оружия
Автомобиль скорой помощи на Украине
Во Львове 11 человек отравились на свадьбе
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов начал встречу с делегацией сирийской партии БААС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
15:29ЛНР обвинила силовиков в противодействии работе беспилотников ОБСЕ
15:29В регионах должны ощущать изменения от нацпроектов, заявил Медведев
15:26Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"
Лента новостейМолния