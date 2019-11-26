В ДНР ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС России 28 ноября

ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг очередной гуманитарной колонны МЧС России.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 21 ноября.
"Двадцать восьмого ноября в Донецкую народную республику прибывает 93-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет, а также медикаменты и медицинское имущество", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 92 колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
22 ноября, 10:22ООН направила в Донбасс 19 грузовиков с гуманитарной помощью