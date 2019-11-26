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РИА Новости

Около 1,5 тысячи воронежцев остались без воды и отопления из-за аварии

10:40 26.11.2019 (обновлено: 13:42 26.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвария на теплотрассе
Авария на теплотрассе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Авария на теплотрассе. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Авария на тепловом пункте оставила без отопления и воды около 1,5 тысячи жителей Воронежа, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Авария утром произошла на тепловом пункте, который обслуживает дом №87 по улице 9 Января. Для устранения отключили отопление и полностью воду", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на устранение аварии потребуется несколько часов.
Дом, в котором произошла авария, является одним из самых больших жилых зданий Воронежа. Согласно данным фонда капитального ремонта Воронежской области, в нем насчитывается 466 квартир, в которых проживают порядка 1,5 тысячи человек.
Сейчас в Воронеже 7 градусов мороза.
Радиатор отопления в квартире
Вчера, 13:58Теплоснабжение
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Воронежская областьВоронежПроисшествия
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