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РИА Новости

Житель Томска получил 12 лет колонии за убийство жены и ее друга

10:37 26.11.2019 (обновлено: 15:29 26.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Томский областной суд приговорил 58 летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за убийство жены и ее нового избранника, сообщает во вторник прокуратура региона.
Томске вынесен обвинительный приговор томичу, застрелившему свою жену и ее друга… Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным в убийстве и причинении смерти по неосторожности.
По данным прокуратуры, между подсудимым и его супругой на протяжении длительного времени складывались напряженные отношения, а летом 2018 года женщина ушла из дома и подала заявление на развод, решив связать свою жизнь с другим мужчиной. Однако подсудимый не смирился с уходом жены.
"После нескольких неудачных попыток помириться с супругой, в ночное время он пришел к дому, где та проживала, и через окно увидел ее в компании другого мужчины. Тогда подсудимый вернулся к себе домой, вооружился обрезом ружья, после чего ворвался в жилище потерпевшей и произвел несколько прицельных выстрелов в соперника, отчего тот скончался на месте происшествия", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что убивать супругу мужчина не планировал и выстрелил в нее из обреза по неосторожности.
Следственное управление СК РФ по Томской области сообщает, что кроме двойного убийства мужчину признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и его незаконной переделке. "Совершив убийство, мужчина позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Он добровольно сдался сотрудникам полиции и написал явку с повинной. При предъявлении обвинения мужчина признал себя виновным", - рассказали в СК.
В суде подсудимый настаивал на том, что действовал под влиянием длительной психотравмирующей ситуации и аморального поведения супруги, которая якобы спровоцировала его на совершение преступления.
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11 ноября, 14:17
В Забайкалье пьяный мужчина убил жену и ее сестру и ранил годовалого сына
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