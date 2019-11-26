Житель Томска получил 12 лет колонии за убийство жены и ее друга

"После нескольких неудачных попыток помириться с супругой, в ночное время он пришел к дому, где та проживала, и через окно увидел ее в компании другого мужчины. Тогда подсудимый вернулся к себе домой, вооружился обрезом ружья, после чего ворвался в жилище потерпевшей и произвел несколько прицельных выстрелов в соперника, отчего тот скончался на месте происшествия", - сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что убивать супругу мужчина не планировал и выстрелил в нее из обреза по неосторожности.