Эксперт оценил данные о готовящейся провокации "Белых касок" в Идлибе

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заранее раскрытая российскими военными информация о готовящейся провокации "Белых касок" недалеко от Идлиба позволит её предотвратить и не допустить страданий мирного населения, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Минобороны России заявило, что боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в Идлибской зоне деэскалации. По данным ведомства, в начале ноября в город Сармада прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами, а также профессиональным видеооборудованием и фрагментами авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.
31 января, 12:59Сказано в эфиреВетеран "Альфы" назвал задачу, которую США поставили перед "Белыми касками"МИД РФ поделился сведениями о возможной подготовке террористами инсценировки применения химоружия в сирийском Идлибе. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.
"Думаю, что заранее объявленная информация с опорой на данные разведки и неопровержимые доказательства, полученные российским военным командованием, позволит не допустить осуществления такой провокации и предотвратить гибель и страдания мирного населения", - сказал Коротченко.
Он назвал "Белые каски" инструментом США и ряда других западных стран для проведения крупных политических и военных провокаций с целью обвинить либо Россию, либо правительство Башара Асада. Деятельность организации, по словам эксперта, продолжает старую тактику США – с помощью провокаций пытаться сорвать процесс мирного урегулирования и обвинить в этом Москву и Дамаск.
*Террористические организации, запрещенные в России.