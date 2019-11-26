Эксперт оценил данные о готовящейся провокации "Белых касок" в Идлибе

МИД РФ поделился сведениями о возможной подготовке террористами инсценировки применения химоружия в сирийском Идлибе. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

Ветеран "Альфы" назвал задачу, которую США поставили перед "Белыми касками" МИД РФ поделился сведениями о возможной подготовке террористами инсценировки применения химоружия в сирийском Идлибе. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

"Думаю, что заранее объявленная информация с опорой на данные разведки и неопровержимые доказательства, полученные российским военным командованием, позволит не допустить осуществления такой провокации и предотвратить гибель и страдания мирного населения", - сказал Коротченко.

Он назвал "Белые каски" инструментом США и ряда других западных стран для проведения крупных политических и военных провокаций с целью обвинить либо Россию, либо правительство Башара Асада. Деятельность организации, по словам эксперта, продолжает старую тактику США – с помощью провокаций пытаться сорвать процесс мирного урегулирования и обвинить в этом Москву и Дамаск.