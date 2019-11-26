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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T10:37+0300
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РИА Новости

Эксперт оценил данные о готовящейся провокации "Белых касок" в Идлибе

10:37 26.11.2019
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© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Активисты из организации "Белые каски" в Сирии
Активисты из организации Белые каски в Сирии
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Активисты из организации "Белые каски" в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заранее раскрытая российскими военными информация о готовящейся провокации "Белых касок" недалеко от Идлиба позволит её предотвратить и не допустить страданий мирного населения, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Минобороны России заявило, что боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в Идлибской зоне деэскалации. По данным ведомства, в начале ноября в город Сармада прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами, а также профессиональным видеооборудованием и фрагментами авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.
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Ветеран "Альфы" назвал задачу, которую США поставили перед "Белыми касками"МИД РФ поделился сведениями о возможной подготовке террористами инсценировки применения химоружия в сирийском Идлибе. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.
"Думаю, что заранее объявленная информация с опорой на данные разведки и неопровержимые доказательства, полученные российским военным командованием, позволит не допустить осуществления такой провокации и предотвратить гибель и страдания мирного населения", - сказал Коротченко.
Он назвал "Белые каски" инструментом США и ряда других западных стран для проведения крупных политических и военных провокаций с целью обвинить либо Россию, либо правительство Башара Асада. Деятельность организации, по словам эксперта, продолжает старую тактику США – с помощью провокаций пытаться сорвать процесс мирного урегулирования и обвинить в этом Москву и Дамаск.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Война в СирииБелые каскиИдлиб (мухафаза)Министерство обороны РФБашар АсадСирияСШАВ мире
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