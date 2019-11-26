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РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до шести

10:36 26.11.2019 (обновлено: 10:46 26.11.2019)
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© AP PhotoПоследствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
© AP Photo
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 6, число пострадавших превысило 300 человек, заявил директор управления правительства по связям с общественностью Эндри Фуга (Endri Fuga)
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о землетрясении магнитудой 6,4 неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Ранее сообщалось о 4 погибших и 150 пострадавших.
Кадры последствий землетрясения в Албании
09:33
Очевидцы опубликовали фото и видео последствий землетрясения в Албании
"Первоначальные данные говорят о шести погибших", - сообщил Фуга. "Более 300 человек получили медицинскую помощь в больницах Тираны и Дурреса", - добавил он, отметив, что есть пропавшие без вести.
"Все школы будут закрыты сегодня. Задействованы все спасательные команды", - заявил он.
По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
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Землетрясение в АлбанииАлбанияВ мире
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