Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до шести

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 6, число пострадавших превысило 300 человек, заявил директор управления правительства по связям с общественностью Эндри Фуга (Endri Fuga)

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о землетрясении магнитудой 6,4 неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Ранее сообщалось о 4 погибших и 150 пострадавших.

"Первоначальные данные говорят о шести погибших", - сообщил Фуга. "Более 300 человек получили медицинскую помощь в больницах Тираны и Дурреса", - добавил он, отметив, что есть пропавшие без вести.

"Все школы будут закрыты сегодня. Задействованы все спасательные команды", - заявил он.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.

Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.