В Абакане несколько жилых домов остались без тепла

КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Тепло отключено в шести двухэтажных жилых домах и одном частном доме в столице Хакасии Абакане, сообщает региональный главк МЧС.
"Поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в Абакане. Под отключение попали шесть двухэтажных жилых домов и один частный жилой дом, в которых проживают 150 человек. Также под отключение попали два административных здания", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на месте работает "Южно-Сибирская теплосетевая компания" - семь человек и три единицы техники.
В Абакане сейчас около минус 16 градусов.