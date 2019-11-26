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РИА Новости

В Абакане несколько жилых домов остались без тепла

10:35 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя - РИА Новости. Тепло отключено в шести двухэтажных жилых домах и одном частном доме в столице Хакасии Абакане, сообщает региональный главк МЧС.
"Поступило сообщение о нарушении теплоснабжения в Абакане. Под отключение попали шесть двухэтажных жилых домов и один частный жилой дом, в которых проживают 150 человек. Также под отключение попали два административных здания", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на месте работает "Южно-Сибирская теплосетевая компания" - семь человек и три единицы техники.
В Абакане сейчас около минус 16 градусов.
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МЧС РФАбаканХакасияПроисшествия
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