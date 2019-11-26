Технополис "Москва" возглавил рейтинг инвестпривлекательности ОЭЗ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стала лидером национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Итоги III Национального рейтинга подвели Ассоциация развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития. Среди индустриальных площадок технико-внедренческого типа первые строки заняли "Технополис "Москва", "Дубна" и "Санкт-Петербург", говорится в сообщении.

"Мы ведем активную работу над развитием столичной особой экономической зоны, и достигнутые результаты ценятся не только резидентами – их число растёт – но и подтверждаются рейтингами. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 62 компании, а объем инвестиций накопленным итогом превышает 25 миллиардов рублей. Помимо налоговых льгот для бизнеса, привлекательна современная инфраструктура "Технополиса "Москва", быстрое и беспроблемное подключение к готовым коммуникациям", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как отмечают авторы рейтинга, высокая позиция столичной особой экономической зоны в рейтинге обеспечена за счет ее значительного качественного роста.

В свою очередь, генеральный директор "Технополис "Москва" Игорь Ищенко отметил, что столичная ОЭЗ ежегодно повышает эффективность взаимодействия с инвесторами, совершенствует свою экосистему, развивает линейку сервисов, чтобы бизнесу было комфортно существовать на её территории.

"Об успехе нашей работы говорят объективные показатели. Только за 9 месяцев 2019 года было привлечено порядка 5 миллиардов рублей инвестиций, нашими резидентами стали 19 компаний, еще 26 находятся в процессе получения статуса. При этом резиденты ОЭЗ выплатили налогов в бюджеты всех уровней на сумму 11,1 миллиарда рублей, а полученные ими льготы составили 3,5 миллиарда рублей. Было создано свыше 6 тысяч рабочих мест", - рассказал Ищенко.