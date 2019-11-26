В Ростовской области на нацпроекты направят почти 60 миллиардов рублей

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Почти 60 миллиардов рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Почти 60 миллиардов рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Ростовской области в ближайшие три года, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

В понедельник депутаты приняли в первом чтении областной бюджет на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"В бюджете на три года заложены существенные средства, почти 60 миллиардов рублей, на реализацию национальных проектов", - сказал Ищенко. Он уточнил, что средства пойдут на такие проекты, как "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение".

"Их реализация на Дону позволит решить многие вопросы, которые волнуют граждан", - отметил спикер ростовского парламента.

Параметры приятого в первом чтении бюджета на 2020 год: доходы – 176,2 миллиарда рублей, из которых собственные налоговые и неналоговые доходы составляют более 80%, расходы - более 184,3 миллиарда рублей. Расходы на социальное направление составляют более 68%.

В будущем году поддержка местных бюджетов увеличится. "Почти половина средств областного бюджета идет на местные нужды, и в следующие три года в целом на 25% вырастет объем средств, которые будут передаваться на места", - уточнил он. Среди них транспортный налог.