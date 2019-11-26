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РИА Новости

В нижегородской школе, где дети отравились газом, возобновились уроки

10:27 26.11.2019
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© Фото : страница "Вадская СОШ" во ВКонтактеШкола в поселке Вад
Школа в поселке Вад
© Фото : страница "Вадская СОШ" во ВКонтакте
Школа в поселке Вад. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Воздух в Вадской школе, где дети отравились газом, соответствует нормативам, занятия возобновлены, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенка и 1 взрослый) из Вадской средней школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. Около 14.00 все пострадавшие были отпущены по домам. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительной информации, при проведении плановых работ на газораспределительной станции произошел выброс газа с повышенным содержанием одоранта (вещества, добавляемого в газ для придания ему характерного запаха).
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"По результатам анализов проб воздуха в классах Вадской средней общеобразовательной школы, которые были отобраны лабораторией Роспотребнадзора 25 ноября после внештатной ситуации, атмосферный воздух соответствует гигиеническим нормативам. Учебный процесс возобновлен со вторника, 26 ноября", - сообщили агентству в региональном управлении ведомства.
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Отравление газом в нижегородской школеРоспотребнадзорНижний НовгородРоссияПроисшествия
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