В нижегородской школе, где дети отравились газом, возобновились уроки

Днем 25 ноября в Вадскую ЦРБ были доставлены 44 человека (43 ребенка и 1 взрослый) из Вадской средней школы – предположительно, с отравлением бытовым газом. Около 14.00 все пострадавшие были отпущены по домам. Региональный СУСК проводит доследственную проверку, выясняет причину отравления школьников. По предварительной информации, при проведении плановых работ на газораспределительной станции произошел выброс газа с повышенным содержанием одоранта (вещества, добавляемого в газ для придания ему характерного запаха).