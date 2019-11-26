В Сибири избивавший учеников экс-директор школы получил условный срок

НОВОСИБИРСК, 26 ноя — РИА Новости. Колыванский районный суд Колыванский районный суд Новосибирской области приговорил к условному сроку бывшего директора одной из местных школ Дмитрия Курицкого, которого обвиняли в избиении учеников. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета

"Приговором суда экс-директор осужден на три года условно с испытательным сроком два года", — сказал собеседник агентства.

Пятидесятилетнего Курицкого, руководившего школой в селе Вьюны, обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, директор применял к ученикам силу: "сжимал рукой шею, наносил удары по туловищу и голове". Потерпевшими признали трех школьников в возрасте от 13 до 17 лет.