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РИА Новости

В Сибири избивавший учеников экс-директор школы получил условный срок

10:24 26.11.2019 (обновлено: 13:12 26.11.2019)
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Дмитрий Курицкий. Стоп-кадр видеообращения
Дмитрий Курицкий. Стоп-кадр видеообращения
Дмитрий Курицкий. Стоп-кадр видеообращения
НОВОСИБИРСК, 26 ноя — РИА Новости. Колыванский районный суд Новосибирской области приговорил к условному сроку бывшего директора одной из местных школ Дмитрия Курицкого, которого обвиняли в избиении учеников. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета.
"Приговором суда экс-директор осужден на три года условно с испытательным сроком два года", — сказал собеседник агентства.
Пятидесятилетнего Курицкого, руководившего школой в селе Вьюны, обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, директор применял к ученикам силу: "сжимал рукой шею, наносил удары по туловищу и голове". Потерпевшими признали трех школьников в возрасте от 13 до 17 лет.
В суде Курицкий сперва заявлял, что невиновен, но позже признался, что действительно применял силу к ученикам. В Колывани проходили пикеты в поддержку бывшего директора.
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