В Роструде рассказали о новом способе мошенничества со штрафами

Работодатель должен проверять реквизиты получателя при оплате штрафов, чтобы избежать мошенников, сообщили в пресс-службе

Как рассказали в ведомстве, работодателям стали приходить фальшивые постановления от имени государственных инспекций труда о назначении административного наказания и требования выплатить штраф за выявленные нарушения.

"Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения", — отметил замруководителя федеральной службы Иван Шкловец.

В Роструде рекомендуют обращать внимание на то, что при оплате штрафа деньги перечисляются на счет территориального органа Федерального казначейства, таким образом, получателем платежа не может выступать другая организация.