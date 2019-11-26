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РИА Новости

В Роструде рассказали о новом способе мошенничества со штрафами

10:18 26.11.2019 (обновлено: 15:23 26.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Работодатель должен проверять реквизиты получателя при оплате штрафов, чтобы избежать мошенников, сообщили в пресс-службе Роструда.
Как рассказали в ведомстве, работодателям стали приходить фальшивые постановления от имени государственных инспекций труда о назначении административного наказания и требования выплатить штраф за выявленные нарушения.

"Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения", — отметил замруководителя федеральной службы Иван Шкловец.

В Роструде рекомендуют обращать внимание на то, что при оплате штрафа деньги перечисляются на счет территориального органа Федерального казначейства, таким образом, получателем платежа не может выступать другая организация.
Павел Мамаев
22 августа, 08:05
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Иван ШкловецРострудМоскваОбщество
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