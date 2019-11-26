Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом

ЛОНДОН, 26 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери , но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин

Он отметил, что претензии "не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы", и затруднился прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.

Дипломат также заверил, что продолжит добиваться прояснения судьбы российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль. Дипмиссия направила десятки нот с просьбой раскрыть обстоятельства произошедшего и суть обвинений, однако все они остались без ответа.

"Пока мы не сдвинемся с этой точки, строить какие-то гипотезы или дискутировать не имеет смысла. Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появится политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется. Но для танго <...> нужны двое", — подчеркнул Келин.

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, но Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.