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РИА Новости

Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

10:18 26.11.2019 (обновлено: 11:07 26.11.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПолицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 26 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
Он отметил, что претензии "не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы", и затруднился прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.
Дипломат также заверил, что продолжит добиваться прояснения судьбы российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль. Дипмиссия направила десятки нот с просьбой раскрыть обстоятельства произошедшего и суть обвинений, однако все они остались без ответа.
"Пока мы не сдвинемся с этой точки, строить какие-то гипотезы или дискутировать не имеет смысла. Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появится политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется. Но для танго <...> нужны двое", — подчеркнул Келин.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
4 сентября, 14:04
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, но Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Год назад Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
2 октября, 08:00
Неудобная годовщина. Забытое отравление в Солсбери
8719675314
Обсудить 37
СолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейАндрей КелинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Доктор, ночью я встал, но в туалет идти было лень, так что я написал в свои тапочки. А утром обиделся за это на кота. Хайли-лайкли, это он сделал!
26 ноября, 10:37
Von Stirliz
57220003
Если бы во властной и воровской российской элите не было засилье Лондонских гастарбайтеров, для которых интересы семьи и капиталов спрятанных там куда важнее интересов страны временного пребывания, следовало бы давно разорвать с Лондоном, как главным врагом нашего государства дип.отношения. А не выслушивать претензии от посла покровителей воров и провокаторов.
26 ноября, 10:24
Vladidmir Kanygin
47000322
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