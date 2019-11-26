Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

ЛОНДОН, 26 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
Он отметил, что претензии "не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы", и затруднился прогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше.
Дипломат также заверил, что продолжит добиваться прояснения судьбы российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль. Дипмиссия направила десятки нот с просьбой раскрыть обстоятельства произошедшего и суть обвинений, однако все они остались без ответа.
"Пока мы не сдвинемся с этой точки, строить какие-то гипотезы или дискутировать не имеет смысла. Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появится политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется. Но для танго <...> нужны двое", — подчеркнул Келин.
Инцидент в Солсбери
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, но Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Год назад Лондон опубликовал фотографии "подозреваемых" в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами они в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.
2 октября, 08:00Неудобная годовщина. Забытое отравление в Солсбери