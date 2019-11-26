Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница американского штата Кентукки Лорел Ли Льюис опубликовала в фейсбуке домашнее задание дочери, в котором предлагается выбрать, какую из двух нарисованных девочек считать "толстой".
"Мы ведем детей в школу в надежде на то, что над ними не будут издеваться, их не будут дразнить. Но когда ребенок приносит домой такое, это заставляет задуматься, чему их учат в школе", — говорится в посте.
По мнению американки, такое упражнение — пример бодишейминга, то есть осуждения людей за особенности внешности. Большинство пользователей в комментариях поддержали ее точку зрения.
"Стыдно за эту школу. Потом они начнут интересоваться, из-за чего происходит травля", — написала Teana Tosto.
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"Это ненормально. Уверена, что они не специально это сделали, но им определенно нужно было придумать что-нибудь другое. Надеюсь, они поменяют задание", — добавила Katina King.
"Унизительно. Я бы обратилась к президенту США, чтобы он разобрался с этой школой", —подчеркнула Trena Nolan Hill.
"У меня нет слов. Мне стыдно за нашу образовательную систему", — заявил Joy Murphy.
Однако некоторые выразили мнение, что мама ученицы отреагировала слишком остро.
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"Сегодня люди такие чувствительные. Вы просто должны учить детей уважать других. Честно говоря, не думаю, что эта тетрадка может на что-то повлиять", — написала Makayla Robinson.
"Не вижу ничего плохого. Ожирение и болезни сердца — основная причина смерти американцев. Это задание позволит показать детям, что нельзя вести нездоровый образ жизни, который их убивает", — отметил Billy Bedwell.