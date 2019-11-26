Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы

"Если говорить о приоритетах, то первым будет восстановление нормальной деятельности нашего посольства после крупного кризиса. Это совершенно необходимо сделать. Кроме того, в этой стране происходят большие перемены, и она, похоже, собирается жить в новом формате международных отношений (выход из Евросоюза). И в связи с этим вторая приоритетная задача: внимательно смотреть и быстро реагировать для того, чтобы создать новые правильные форматы наших двусторонних отношений, которые соответствовали бы новым реалиям Соединенного Королевства", - сказал посол.