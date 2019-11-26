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РИА Новости

Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы

10:15 26.11.2019
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© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин. Архивное фото
Андрей Келин. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Приоритетами нового посла России в Великобритании будут восстановление нормальной работы дипмиссии и создание новых правильных форматов отношений двух стран. Об этом Андрей Келин, приступивший к исполнению обязанностей посла 22 ноября, рассказал в беседе с российскими журналистами.
"Если говорить о приоритетах, то первым будет восстановление нормальной деятельности нашего посольства после крупного кризиса. Это совершенно необходимо сделать. Кроме того, в этой стране происходят большие перемены, и она, похоже, собирается жить в новом формате международных отношений (выход из Евросоюза). И в связи с этим вторая приоритетная задача: внимательно смотреть и быстро реагировать для того, чтобы создать новые правильные форматы наших двусторонних отношений, которые соответствовали бы новым реалиям Соединенного Королевства", - сказал посол.
По его словам, он прибыл в Британию с миссией улучшения отношений между странами.
"Я 40 лет на дипломатической службе, и миссия любого дипломата - улучшать отношения между государствами и народами", - добавил дипломат.
Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства был советник-посланник Иван Володин. Яковенко был назначен послом РФ в Британии в 2011 году.
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Межгосударственные отношения России и Великобритании
В марте 2018 года Россия "зеркально" отреагировала на недружественную акцию Запада, объявившего персона нон грата ряд российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В качестве "ответного шага" Лондон тогда выслал 23 российских дипломата. В ответ на действия Лондона российский МИД 17 марта объявил персона нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели.
Российское посольство в Лондоне начало восполнять состав зимой-весной 2019 года.
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Андрей КелинВеликобританияЛондонРоссияВ мире
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