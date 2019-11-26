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РИА Новости

Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией

10:14 26.11.2019
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© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Россия будет готова обсуждать с Британией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
"Облегчение визового режима - хорошая идея, но в этом деле мы можем действовать только на основе взаимности... Если будет проявлена готовность, мы с большим интересом отнесёмся к тому, чтобы начать диалог об облегчении визового режима для всех категорий граждан. Эта та тема, к которой в отношениях с Великобританией только надо подходить", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.
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Он напомнил, что у России есть соглашение с ЕС об облегчении визового режима, которое подразумевает безвизовые поездки для дипломатов, значительное облегчение визового режима для ряда категорий граждан, в том числе студентов, ученых, учащихся и журналистов.
"Это соглашение чуть было не трансформировалось в соглашение о дальнейшем облегчении поездок, на что мы были согласны. Поскольку эта база с ЕС существует, мы довольно легко разрешили практически всем странам ЕС пользоваться электронными визами для поездки в Калининград и на Дальний Восток", - сказал посол.
Однако он констатировал, что в отношениях с Британией не удалось продвинуться настолько далеко.
"С Великобританией ситуация совершенно другая. Ни на какие соглашения об облегчении визового режима англичане, насколько мы понимаем, идти в нынешней ситуации не собираются. Поэтому мы в ответ ничего не получим", - сказал дипломат.
Постпред России при ОБСЕ Андрей Келин
10:03
Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело
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Андрей КелинЕвросоюзВеликобританияРоссияВ мире
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