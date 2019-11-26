Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией

"Облегчение визового режима - хорошая идея, но в этом деле мы можем действовать только на основе взаимности... Если будет проявлена готовность, мы с большим интересом отнесёмся к тому, чтобы начать диалог об облегчении визового режима для всех категорий граждан. Эта та тема, к которой в отношениях с Великобританией только надо подходить", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.