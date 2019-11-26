В Волгоградской области локализовали пожар на складе

Ранее сообщалось, что около 9 часов по местному времени (8.00 мск) в селе Орловка Гордищенского района загорелся склад лакокрасочных материалов площадью в 3 тысячи квадратных метров. По информации ГУ МЧС, по предварительной информации погибших и пострадавших нет.