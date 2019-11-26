В Волгоградской области локализовали пожар на складе

ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Пожар на площади 400 квадратных метров на складе с лакокрасочными материалами в Городищенском районе Волгоградской области локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что около 9 часов по местному времени (8.00 мск) в селе Орловка Гордищенского района загорелся склад лакокрасочных материалов площадью в 3 тысячи квадратных метров. По информации ГУ МЧС, по предварительной информации погибших и пострадавших нет.
"В 10.47 (9.47 мск) пожар на площади в 400 квадратных метров локализован, угрозы распространения нет, идет проливка тлеющих очагов", - сообщили РИА Новости в МЧС.