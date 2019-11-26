Адвокат подтвердил отмену дела против чиновницы Голосной

По его словам, сейчас он пытается попасть к своей подзащитной в СИЗО, ее должны отпустить. "Решение о возбуждении уголовного дела было незаконным, а мотивировку я пока не знаю", - заметил собеседник агентства.

В понедельник Голосная была арестована до 20 января, ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы. Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в СК. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.