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РИА Новости

Адвокат подтвердил отмену дела против чиновницы Голосной

10:13 26.11.2019 (обновлено: 10:14 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИрина Голосная в суде
Ирина Голосная в суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ирина Голосная в суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Голосной, и лично отменил его. Поскольку Голосная находится под стражей без уголовного дела, в ближайшее время ее должны выпустить на свободу, добавила газета.
"Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию", - сказал РИА Новости адвокат Илья Брык.
По его словам, сейчас он пытается попасть к своей подзащитной в СИЗО, ее должны отпустить. "Решение о возбуждении уголовного дела было незаконным, а мотивировку я пока не знаю", - заметил собеседник агентства.
В понедельник Голосная была арестована до 20 января, ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы. Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в СК. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.
Ирина Голосная в суде
Вчера, 18:12
Замглавы Росалкогольрегулирования не признала вину в злоупотреблениях
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Дело Ирины ГолоснойИрина ГолоснаяСледственный комитет РФРосалкогольрегулированиеМоскваПроисшествия
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