Россия и Южная Корея договорились об охране дальневосточных аистов

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. WWF России, Ханкайский государственный биосферный заповедник и Центр изучения исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея подписали меморандум о сотрудничестве в охране дальневосточного аиста, сообщает Амурский филиал WWF.
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации. Более 80% гнезд находится в бассейне Амура, за пределами России птица гнездится в Северо-Восточном Китае, единично - в Японии и Южной Корее, а зимует — на равнинах реки Янцзы в Китае. Долгие годы гнезда аиста разорялись, а сами птицы гибли на путях перелета и зимовках в Китае от браконьерских выстрелов и отравленных приманок. Из-за массового применения ДДТ в 70-е годы ХХ века эти птицы исчезли в Японии и Корее, и сейчас эти страны прилагают большие усилия для восстановления популяций.
"Для Всемирного фонда дикой природы совместный проект с Южной Кореей — это не только возможность увеличения численности дальневосточного аиста, но еще и перспектива формирования нового миграционного пути в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути. Это необходимо для обновления генофонда и устойчивости популяции аиста на Корейском полуострове, где ведется активная работа по восстановлению вида", - отметила старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.
По ее словам, для этого планируется оптимизировать условия гнездования аиста на Ханке, где сосредоточено 50% популяции редкой птицы в Приморском крае. Кроме того, нужно поставить искусственные опоры и организовать гнездовую группировку аиста на Тумангане, в Хасанском природном парке.
"Если аисты полетят на зимовку из России на Корейский полуостров, это будет большим успехом нашего совместного проекта, именно на это нацелено наше сотрудничество", — отметил исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея Чой Ги Хйонг.
Стороны договорились прилагать совместные усилия для охраны дальневосточного аиста, проведения исследовательских проектов и обмена информацией, организации научных и образовательных встреч. Южнокорейские ученые посетили Ханкайский заповедник, национальной парк "Земля леопарда" и Хасанский природный парк.