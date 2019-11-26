Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T10:10+0300
https://ria.ru/20191126/1561593809.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148878/90/1488789057_0:172:2500:1578_1036x0_80_0_0_54c125bc57687439345345fb2406b55b.jpg
РИА Новости

Россия и Южная Корея договорились об охране дальневосточных аистов

10:10 26.11.2019
75
© AFP 2019 / Kazuhiro NogiДальневосточный аист
Дальневосточный аист
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. WWF России, Ханкайский государственный биосферный заповедник и Центр изучения исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея подписали меморандум о сотрудничестве в охране дальневосточного аиста, сообщает Амурский филиал WWF.
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации. Более 80% гнезд находится в бассейне Амура, за пределами России птица гнездится в Северо-Восточном Китае, единично - в Японии и Южной Корее, а зимует — на равнинах реки Янцзы в Китае. Долгие годы гнезда аиста разорялись, а сами птицы гибли на путях перелета и зимовках в Китае от браконьерских выстрелов и отравленных приманок. Из-за массового применения ДДТ в 70-е годы ХХ века эти птицы исчезли в Японии и Корее, и сейчас эти страны прилагают большие усилия для восстановления популяций.
"Для Всемирного фонда дикой природы совместный проект с Южной Кореей — это не только возможность увеличения численности дальневосточного аиста, но еще и перспектива формирования нового миграционного пути в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути. Это необходимо для обновления генофонда и устойчивости популяции аиста на Корейском полуострове, где ведется активная работа по восстановлению вида", - отметила старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.
По ее словам, для этого планируется оптимизировать условия гнездования аиста на Ханке, где сосредоточено 50% популяции редкой птицы в Приморском крае. Кроме того, нужно поставить искусственные опоры и организовать гнездовую группировку аиста на Тумангане, в Хасанском природном парке.
"Если аисты полетят на зимовку из России на Корейский полуостров, это будет большим успехом нашего совместного проекта, именно на это нацелено наше сотрудничество", — отметил исполнительный директор Центра изучения исчезающих животных Национального института экологии Республики Корея Чой Ги Хйонг.
Президент РФ Владимир Путин
16 октября, 15:06
В России усилили наказание за незаконную добычу животных из Красной книги
Стороны договорились прилагать совместные усилия для охраны дальневосточного аиста, проведения исследовательских проектов и обмена информацией, организации научных и образовательных встреч. Южнокорейские ученые посетили Ханкайский заповедник, национальной парк "Земля леопарда" и Хасанский природный парк.
300000
Обсудить 0
Всемирный фонд дикой природыЮжная КореяРоссияОбщество
Рекомендуем
Андрей Келин
Посол: Россия не вмешивается в политпроцесс в Британии
Медведь, проснувшийся после зимней спячки, в Московском зоопарке
Победитель конкурса Мосприроды займется лечением диких животных
Учения ФСО на территории Московского Кремля
На территории Кремля 28 ноября пройдут учения ФСО
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
Россия и Китай продолжат продвигать корейское урегулирование
Андрей Келин
Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией
Андрей Келин
Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело
Андрей Келин. Архивное фото
Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
Кречет
ФСБ и Росгвардия пресекли браконьерский отлов краснокнижных кречетов
Международная космическая станция
НАСА сообщило время стыковки "Прогресса МС-13" с МКС
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
МИД Китая сделал представление агентству Рейтер за материал о Гонконге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
Лавров заявил, что расширять Арктический совет не планируется
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Контракт на новые поставки С-400 Турции хотят подписать в 2020 году
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету как сигнал о готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское
Украинские силовики трижды обстреляли район Петровского, заявили в ДНР
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Катар выразил интерес к поставкам зерна из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
Лента новостейМолния