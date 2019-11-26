Россия и Южная Корея договорились об охране дальневосточных аистов

"Для Всемирного фонда дикой природы совместный проект с Южной Кореей — это не только возможность увеличения численности дальневосточного аиста, но еще и перспектива формирования нового миграционного пути в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути. Это необходимо для обновления генофонда и устойчивости популяции аиста на Корейском полуострове, где ведется активная работа по восстановлению вида", - отметила старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.