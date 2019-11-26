Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-11-26T10:07+0300
https://ria.ru/20191126/1561593714.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104378/14/1043781489_0:577:2640:2062_1036x0_80_0_0_31c7c84b71d89f9c435506e8a0e11415.jpg
РИА Новости

Посольство защитит российских журналистов в Британии

10:07 26.11.2019
824
© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин
Андрей Келин
© AP Photo / Ronald Zak
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство РФ сделает все, чтобы российским журналистам в Британии были обеспечены нормальные условия работы, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
"Идет сложный процесс. Мы будем работать над тем, чтобы российским журналистам в Великобритании были обеспечены нормальные условия работы, а в случае действий, которые мы будем считать несправедливыми, будем принимать ответные меры в отношении британских журналистов, находящихся в Москве, в том числе ведущих гигантов информации и медиа. Мы так поступаем в случае с другими странами, будем так делать и применительно к Великобритании", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.
Офис телеканала RT в Москве
18 ноября, 13:17Акценты
Сначала они прогоняют Ассанжа, потом отключают RTНациональная кабельная сеть Эквадора в минувшую пятницу отключила телеканал RT от вещания. Отключение произошло без предварительного уведомления и объяснения причин.
Он назвал условия, в которых работают российские журналисты в Британии, безобразием.
"Ситуация с журналистами это, без сомнения, безобразие, так как представители российских СМИ продолжают работать в Великобритании в тяжелых условиях. Это связано с постоянным давлением, которое на них оказывают местные власти. И телеканал RT, и агентство Sputnik в последнее время в Великобритании называли несвободными... а в отношении RT регулятором Ofcom было возбуждено дело с большим штрафом, который лондонский суд не признал справедливым", - напомнил посол.
Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля 2019 года. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". При этом глава МИД Джереми Хант, отвечая позже на вопрос мексиканской журналистки Кармен Аристеги, почему RT и Sputnik было отказано в аккредитации, ответил: "Это отличный пример свободного СМИ - тот факт, что вы задаете мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства".
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
6 ноября, 13:47
"Что кроме highly likely?" Лавров о дискриминации российских СМИ на Западе
Ранее на просьбу привести конкретные примеры дезинформации RT и Sputnik представитель МИД посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.
Российскому информационному агентству Sputnik также было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения. -
Студия телеканала RT France
17 октября, 18:07Медиавойны
Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
231001
Обсудить 1
МедиавойныДжереми Ханттелеканал RTSputnikАндрей КелинВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Логотип телеканала RT
Конгрессмены обсудили RT на слушаниях по импичменту Трампа
Андрей Келин
Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело
Андрей Келин
Посол: Россия не вмешивается в политпроцесс в Британии
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Здание Парламента в Таллине
В Эстонии анализируют вопрос о запрете трансляции российских каналов
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана
Андрей Келин
Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
Чешского туриста возмутили в Москве "напоминания о советских успехах"
Флаги Китая и России
РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи
Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Прохожие у скульптуры из хромированной стали Бригитты и Мартина Матчинского (1986) Берлин на улице Tauentzienstrasse в Берлине
Опрос выявил отношение немцев к усилению сотрудничества с Россией
Генерал-фельдмаршал Паулюс (слева) и члены его штаба, сдавшиеся в плен
У него зазвонил телефон: артефакт из штаба Паулюса в обычной квартире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
16:22ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают настоящим лидером
16:18Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана
16:18В Албании пропавшими без вести после ЧС остаются 11 человек, пишут СМИ
16:13Минфин предложил смягчить требования к продаже лотерейных билетов
16:12Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
Лента новостейМолния