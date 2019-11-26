Посольство защитит российских журналистов в Британии

ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство РФ сделает все, чтобы российским журналистам в Посольство РФ сделает все, чтобы российским журналистам в Британии были обеспечены нормальные условия работы, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин

"Идет сложный процесс. Мы будем работать над тем, чтобы российским журналистам в Великобритании были обеспечены нормальные условия работы, а в случае действий, которые мы будем считать несправедливыми, будем принимать ответные меры в отношении британских журналистов, находящихся в Москве, в том числе ведущих гигантов информации и медиа. Мы так поступаем в случае с другими странами, будем так делать и применительно к Великобритании", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.

Он назвал условия, в которых работают российские журналисты в Британии, безобразием.

"Ситуация с журналистами это, без сомнения, безобразие, так как представители российских СМИ продолжают работать в Великобритании в тяжелых условиях. Это связано с постоянным давлением, которое на них оказывают местные власти. И телеканал RT, и агентство Sputnik в последнее время в Великобритании называли несвободными... а в отношении RT регулятором Ofcom было возбуждено дело с большим штрафом, который лондонский суд не признал справедливым", - напомнил посол.

Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля 2019 года. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". При этом глава МИД Джереми Хант, отвечая позже на вопрос мексиканской журналистки Кармен Аристеги, почему RT и Sputnik было отказано в аккредитации, ответил: "Это отличный пример свободного СМИ - тот факт, что вы задаете мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства".

Ранее на просьбу привести конкретные примеры дезинформации RT и Sputnik представитель МИД посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.